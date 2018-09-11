ناشطة سياسية أمريكية تتهم المتحدث باسم نتنياهو بـالتحرش

زعمت مرشحة مجلس الشيوخ الأمريكي، جوليا سالازار، أنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل ديفيد كييس، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن جوليا سالازار، الناشطة السياسية، والمرشحة لمقعد في ولاية نيويورك الأمريكية، عن الكونغرس الأمريكي، تقدمت بشكوى ضد ديفيد كييس، المتحدث باسم نتنياهو للإعلام الأجنبي، واتهمته بالتحرش الجنسي.

ونقلت القناة العبرية عن لسان كييس نفيه للأمر برمته، مؤكدا أنه خضع لجهاز كشف الكذب "البوليغراف"، من قبل، رغم أن ادعاء الواقعة جرت في عام 2013.

وكانت المرشحة لمجلس الشيوخ الأمريكي، جوليا سالازار، قد كتبت على صفحتها الرسمية في "تويتر"، أنها نجت من واقعة اعتداء جنسي.