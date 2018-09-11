العاشرة العبرية: عباس سيهاجم ترامب في الأمم المتحدة

قالت قناة عبرية إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) سيهاجم نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

نقلت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء، عن مصادر مقربة من الرئيس الفلسطيني، عباس، توقعها بأن يهاجم الرئيس الفلسطيني نظيره الأمريكي، ترامب، أثناء إلقاءه خطابه بالأمم المتحدة، خلال الشهر الجاري.

وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن عباس سيهاجم ترامب على خلفية إغلاق الولايات المتحدة الأمريكية للممثلية الفلسطينية في واشنطن، وبأنه من المتوقع أن يتلفظ الرئيس الفلسطيني بألفاظ ليست دبلوماسية.

من بين هذه الألفاظ المتوقعة "ترامب أصبح عدوا للشعب الفلسطيني ومناهضا للسلام"، وغيرها.