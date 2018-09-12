واشنطن تمنع طائرة روسية من القيام برحلات مراقبة

أعلن رئيس المركز الوطني الروسي لتقليص الخطر النووي، سيرغي ريجكوف، أن الولايات المتحدة منعت طائرة روسية جديدة من طراز "تو-214 أو أتش" القيام برحلات مراقبة بموجب اتفاقية "الأجواء المفتوحة" دون تفسير.

A. Polikashin طائرة عسكرية روسية تحلق فوق البيت الأبيض

موسكو — سبوتنيك . وقال ريجكوف: "وفقا لنتائج الاختبارات، وقع رؤساء وفود 22 دولة على بروتوكول نهائي يسمح لهذه الطائرة برحلات المراقبة على أراضي الدول الأطراف في المعاهدة، لكن رئيس الوفد الأمريكي، في انتهاك لشروط اتفاقية " الأجواء المفتوحة "، دون شرح وتوضيح أي سبب، رفض التوقيع على الوثيقة النهائية، مستشهدا بتعليمات مباشرة من واشنطن".

والجدير بالذكر أن اتفاقية الأجواء المفتوحة، تم إقرارها في عام 1992 في العاصمة الفنلندية هلسنكي من قبل 27 دولة من الدول — الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة، لتتمكن أي دولة من الدول الموقعة من جمع المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة التابعة للدول التي تثير قلقا، وتضم هذه الاتفاقية اليوم 34 دولة.

وقامت روسيا بالتوقيع عليها يوم 26 مايو/أيار عام 2001.