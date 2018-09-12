الولايات المتحدة تشكك بتحالف عسكري بين روسيا والصين

يعتقد وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، أن روسيا والصين غير قادرتين على إنشاء تحالف عسكري، على الرغم من إجرائهما مناورات مشتركة واسعة النطاق.

© REUTERS / China Stringer Network الصين تشارك في مناورات "الشرق-2018" الاستراتيجية في روسيا

واشنطن- سبوتنيك . وقال ماتيس للصحفيين، يوم الثلاثاء، ردا على سؤال، لا يعني إجراء مناورات مشتركة واسعة النطاق بين روسيا والصين، إنشاء حلف بين البلدين: "أعتقد أن هذه الدول تتصرف وفقا لمصالحهما الخاصة ولا أرى ما يوحد روسيا والصين على المدى الطويل".

وستجرى مناورات "الشرق-2018" في الفترة من 11 إلى 15 أيلول/سبتمبر، وستكون أكبر حدث في مجال إعداد القوات المسلحة. وحصلت المناورات على صفة دولية، وستشارك في التدريبات قوات المناطق العسكرية الشرقية والوسطى، وقوات الأسطول الشمالي، وجميع الوحدات العسكرية التابعة لقوات الإنزال الجوي، وطائرات بعيدة المدى وطائرات الشحن الجوية العسكرية، وستشارك وحدات من الصين ومنغوليا في إحدى مراحل التدريبات.