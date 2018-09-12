بريطانيا: نواب محافظون يحضرون للإطاحة بتريزا ماي

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، اليوم الأربعاء، أن نحو 50 نائبا من حزب المحافظين، ممن يعارضون اقتراحات رئيسة الوزراء تيريزا ماي الخاصة باتفاق ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، اجتمعوا لمناقشة متى وكيف يمكنهم الإطاحة بها من المنصب.

© REUTERS / Phil Noble بعد سخرية الصحافة البريطانية منها... تيريزا ماي تتألق في رقصة جديدة

ونقلت "بي.بي.سي" عن مصدر لم تذكره بالاسم، قوله إن النواب الأعضاء في مجموعة مناهضة للاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي وتعرف باسم "مجموعة البحوث الأوروبية" التقوا، الليلة الماضية، وناقشوا مستقبل رئيسة الوزراء في المنصب.

ونسبت "بي.بي.سي" إلى المصدر، قوله إن عددا من الحضور في الاجتماع قدموا بالفعل خطابات لسحب الثقة من ماي. وتقضي لوائح حزب المحافظين بإجراء انتخابات على الزعامة في حالة مطالبة 15 بالمئة من نواب المحافظين، وعددهم 48 نائبا في الوقت الحالي، بالتصويت على سحب الثقة.

وأدانت مجموعة البحوث الأوروبية خطط ماي لإبقاء بريطانيا في منطقة تجارة حرة للسلع مع الاتحاد الأوروبي بعد أن تترك التكتل في مارس/ آذار، لكن المجموعة واجهت انتقادات لأنها لم تقدم بديلا تفصيليا.