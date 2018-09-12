كوريا الجنوبية: فتح مكتب التنسيق بين الكوريتين في 14 سبتمبر

أكدت وزارة الوحدة الوطنية لكوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن افتتاح مكتب التنسيق المشترك بين الكوريتين في كايسونغ، سيتم في 14 سبتمبر/أيلول.

موسكو —سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي في سيئول، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة: "قررت كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية تنظيم مراسم الافتتاح في 14 سبتمبر/أيلول في الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي (4:30 بتوقيت موسكو) أمام المدخل الرئيسي لمبنى مكتب التنسيق بين الكوريتين في كيسونغ".

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واتفق رئيسا الكوريتين على افتتاح المكتب خلال اجتماع القمة الذي عقد يوم 27 أبريل/نيسان هذا العام، وعلى خلفية حدوث تغييرات في العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، أعلنت حكومة كوريا الجنوبية في أواخر أغسطس/آب أن افتتاح المكتب قد يتأجل.

ومع ذلك، أشار ممثلو إدارة رئيس كوريا الجنوبية إلى أن السلطات لا تنظر إلى افتتاح هذا المكتب بصفته خرقا لنظام العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.