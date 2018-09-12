الولايات المتحدة تقيم قاعدة جديدة في دولة مجاورة لتركيا بسبب "إس-400"

نقلت مجلة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين أن قيادة القوات المسلحة الأمريكية تجري محادثات لتوسيع نطاق عملياتها في اليونان عن طريق استخدام القواعد البرية والبحرية في هذه البلاد، على خلفية المخططات التركية لشراء منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

وأفادت المجلة إن العوامل الجيوسياسية والجغرافية تزيد من جاذبية القواعد في اليونان، بالنسبة للقوات المسلحة الأمريكية.

© REUTERS / HANDOUT تركيا تسارع إلى بناء قاعدة عسكرية جديدة

وتجدر الإشارة إلى أن كلا البلدين يملكان الأسباب للقلق من تصرفات تركيا ، العضو في الناتو. كما أن المناخ اليوناني والمنشآت العسكرية، التابعة للناتو يسمح بإجراء المناورات العسكرية الجوية على مدار العام. ويعتبر الجيش الأمريكي الفرص المتاحة مواتية لنشر قواتها المؤقت في هذه البلاد.

وذكرت المجلة أن القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا كورتيس سكاباروتي يجري المحادثات، لكنه لا يقترح نشر القوات والمعدات الأمريكية في اليونان بشكل دائم. وتؤكد مصادر المجلة أن واشنطن لا تعتزم استخدام القواعد العسكرية في اليونان، كبديل عن قاعدة إنجرليك في تركيا، على الرغم من جميع الميزات.

ولفتت المجلة الانتباه إلى أن رئيس لجنة قيادة هيئة الأركان الأمريكية جوزيف دانفورد كان قد ناقش في أثينا، الأسبوع الماضي، مسألة توسيع التعاون الثنائي مع رئيس هيئة الأركان العامة اليوناني إيفانغيلوس أبوستولاكيس. وشكر دانفورد الجانب اليوناني على دعم الولايات المتحدة واستخدام القاعدة البحرية في خليج سودا.

وقد بدأت تركيا وروسيا بالمباحثات حول شراء منظومة "إس-400"، في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2016، وأكدها الجانب الروسي، في أيلول/سبتمبر من عام 2017.