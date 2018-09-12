الولايات المتحدة تقيم قاعدة جديدة في دولة مجاورة لتركيا بسبب "إس-400"

وأفادت المجلة إن العوامل الجيوسياسية والجغرافية تزيد من جاذبية القواعد في اليونان، بالنسبة للقوات المسلحة الأمريكية.
وذكرت المجلة أن القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا كورتيس سكاباروتي يجري المحادثات، لكنه لا يقترح نشر القوات والمعدات الأمريكية في اليونان بشكل دائم. وتؤكد مصادر المجلة أن واشنطن لا تعتزم استخدام القواعد العسكرية في اليونان، كبديل عن قاعدة إنجرليك في تركيا، على الرغم من جميع الميزات.
ولفتت المجلة الانتباه إلى أن رئيس لجنة قيادة هيئة الأركان الأمريكية جوزيف دانفورد كان قد ناقش في أثينا، الأسبوع الماضي، مسألة توسيع التعاون الثنائي مع رئيس هيئة الأركان العامة اليوناني إيفانغيلوس أبوستولاكيس. وشكر دانفورد الجانب اليوناني على دعم الولايات المتحدة واستخدام القاعدة البحرية في خليج سودا.
وقد بدأت تركيا وروسيا بالمباحثات حول شراء منظومة "إس-400"، في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2016، وأكدها الجانب الروسي، في أيلول/سبتمبر من عام 2017.
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