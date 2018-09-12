ألمانيا تتخذ قرارا منفردا بشأن التدخل في سوريا

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الأربعاء، إن ألمانيا ستتخذ قرارا منفردا يتفق مع دستورها والقانون الدولي بشأن ما إذا كانت ستشارك في أي رد عسكري على هجوم كيميائي محتمل في سوريا.

وقال ماس في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية نشرها موقع الوزارة، إن ألمانيا تعطي الأولوية للسبل الدبلوماسية للحيلولة دون استخدام أسلحة كيميائية وإن أي إجراء ألماني سيتم بحثه مع النواب الألمان.

وقال ماس: "سنتخذ قرارا منفردا بما يتفق مع الإرشادات الدستورية في ألمانيا وبالطبع مع القانون الدولي".

© AP Photo / Syrian Presidency Facebook page ألمانيا تنتظر خطوة من الرئيس الأسد لتتدخل عسكريا في سوريا

وجاء ذلك بعد أيام من تصريح الحكومة الألمانية بأنها تجري محادثات مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين بشأن إمكانية المشاركة في عمل عسكري.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير ليين، اليوم الأربعاء، إنه يتعين على ألمانيا وغيرها من الدول فعل كل ما بوسعها لمنع استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا مضيفة أن هناك حاجة "لرادع يتحلى بالمصداقية".

وأضافت الوزيرة أمام البرلمان بعد يومين من تصريح الحكومة بأنها تجري محادثات مع حلفائها بشأن انتشار عسكري محتمل في سوريا: "على المجتمع الدولي، ونحن ضمنه، فعل كل شيء لمنع استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا".

وتابعت: "وبالنسبة لهذا الموضوع بالتحديد، لا يمكن لألمانيا التصرف اليوم وكأن الأمر لا يؤثر فينا".

وأشارت إلى أنه ينبغي على الحكومة الألمانية تقييم أي موقف في سوريا بعناية واتخاذ قرار على أساس القانون الدولي والدستور الألماني.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الأربعاء، إن ألمانيا لا يمكنها أن تدير ظهرها ببساطة في حالة وقوع هجمات كيميائية في سوريا.