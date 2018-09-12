مبادرة أمريكية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية

كتب الوزير يسرائيل كاتس في تغريدة له على حسابه الشخصي في "تويتر"، مساء أمس الثلاثاء، إنني أبارك المبادرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الأردن وسوريا ولبنان والعراق".
אני מברך על יוזמתו של נשיא ארה״ב @realDonaldTrump, לאזרוח הפליטים הפלשתינים בירדן, סוריה, לבנון ועירק. בעיית הפליטים הונצחה ע״י מנהיגי ערב והפלשתינים, כמנוף לדרישה המופרכת ״לזכות השיבה״ ולניסיון להביא לחורבנה של ישראל, וטוב שתעלם מן העולם.— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) ١١ سبتمبر ٢٠١٨
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