مبادرة أمريكية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية

زعم وزير الاستخبارات والمواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وضع خطة لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية.

كتب الوزير يسرائيل كاتس في تغريدة له على حسابه الشخصي في "تويتر"، مساء أمس الثلاثاء، إنني أبارك المبادرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الأردن وسوريا ولبنان والعراق".

אני מברך על יוזמתו של נשיא ארה״ב @realDonaldTrump, לאזרוח הפליטים הפלשתינים בירדן, סוריה, לבנון ועירק. בעיית הפליטים הונצחה ע״י מנהיגי ערב והפלשתינים, כמנוף לדרישה המופרכת ״לזכות השיבה״ ולניסיון להביא לחורבנה של ישראל, וטוב שתעלם מן העולם. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) ١١ سبتمبر ٢٠١٨

وأضاف وزير الاستخبارات والمواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس ، بأن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين تعزى للقادة العرب والفلسطينيين، كوسيلة للمطالبة بحق العودة، ومحاولة جلب الدمار لإسرائيل.

ولم يوضح كاتس، في تغريدته عبر "تويتر"، موعد طرح ترامب لهذه المبادرة، وما إذا كان قد طرحها من الأصل.