في ديسمبر المقبل... قمة ثلاثية تجمع زعماء إسرائيل وقبرص واليونان في تل أبيب

كتب المحلل السياسي والكاتب في هيئة البث الإسرائيلية، شمعون آران، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وجه دعوة إلى الرئيس القبرصي واليوناني لزيارة تل أبيب، في ديسمبر/ كانون الثاني المقبل.

وزعم شمعون آران، أن نتنياهو وجه الدعوة لكل من الرئيس القبرصي نيكوس اناسستاسياديس، ورئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس، لزيارة بلاده، في شهر ديسمبر/ كانون الثاني المقبل، وأنهما قبلا الدعوة.

وأكد الكاتب الإسرائيلي أن القمة الثلاثية ستعقد في بلدة بئر السبع جنوبي إسرائيل، بدعوى أنها عاصمة "السايبر" الإسرائيلية.

בהמשך לפסגה המשולשת האחרונה בניקוסיה שבקפריסין,



יוועדו 3 המנהיגים; רה"מ @netanyahu נשיא קפריסין @AnastasiadesCY וראש ממשלת יוון ציפראס @atsipras לפסגה נוספת.



הפסגה תתקיים בחודש דצמבר בבירת הסייבר #באר_שבע



בפסגה שנערכה בניקוסיה ב-8/5/2018 הזמין רה"מ את 2 המנהיגים, והם נענו. pic.twitter.com/q5VMkvbz4L — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) September 12, 2018

في وقت أكد الكاتب أن القمة الثلاثية الماضية عقدت في شهر مايو/ أيار الماضي في نيقوسيا، عاصمة قبرص.

سبق وأن كتب المحلل السياسي نفسه، شمعون آران، الأحد الماضي، أن إسرائيل تناقش مد خط أنابيب للغاز الطبيعي بينها وبين إيطاليا، مرورا بكل من قبرص واليونان.

בימים ד'-ה' תתכנס בירושלים קב' העבודה של מנכ"לי משרדי האנרגיה של ישראל, קפריסין, יוון ואיטליה

לדון בפרוייקט צינור הגז מישראל, דרך קפריסין ויוון לאיטליה.



אודי אדירי מנכ"ל משרד האנרגיה:

"התחזית לסיום הנחת צינור

ה-East Med שאורכו 2,000 ק"מ היא 2024-2025



(צילום ארכיון-משרד האנרגיה) pic.twitter.com/tbzSuH4NZ0 — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) ٩ سبتمبر ٢٠١٨

وذكر المذيع والكاتب الإسرائيلي في تغريدة على صفحته الرسمية على "تويتر"، أن وزراء إسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا سيناقشون يومي الأربعاء والخميس القادمين، في إسرائيل، كيفية مد خط أنابيب للغاز إلى إيطاليا.

وأكد الكاتب الإسرائيلي أن الخط بطول 2000 كم، على أن يبدأ التشغيل في عامي 2025-2024.