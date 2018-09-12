في ديسمبر المقبل... قمة ثلاثية تجمع زعماء إسرائيل وقبرص واليونان في تل أبيب

وزعم شمعون آران، أن نتنياهو وجه الدعوة لكل من الرئيس القبرصي نيكوس اناسستاسياديس، ورئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس، لزيارة بلاده، في شهر ديسمبر/ كانون الثاني المقبل، وأنهما قبلا الدعوة.
وأكد الكاتب الإسرائيلي أن القمة الثلاثية ستعقد في بلدة بئر السبع جنوبي إسرائيل، بدعوى أنها عاصمة "السايبر" الإسرائيلية.
בהמשך לפסגה המשולשת האחרונה בניקוסיה שבקפריסין,— שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) September 12, 2018
יוועדו 3 המנהיגים; רה"מ @netanyahu נשיא קפריסין @AnastasiadesCY וראש ממשלת יוון ציפראס @atsipras לפסגה נוספת.
הפסגה תתקיים בחודש דצמבר בבירת הסייבר #באר_שבע
בפסגה שנערכה בניקוסיה ב-8/5/2018 הזמין רה"מ את 2 המנהיגים, והם נענו. pic.twitter.com/q5VMkvbz4L
في وقت أكد الكاتب أن القمة الثلاثية الماضية عقدت في شهر مايو/ أيار الماضي في نيقوسيا، عاصمة قبرص.
בימים ד'-ה' תתכנס בירושלים קב' העבודה של מנכ"לי משרדי האנרגיה של ישראל, קפריסין, יוון ואיטליה— שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) ٩ سبتمبر ٢٠١٨
לדון בפרוייקט צינור הגז מישראל, דרך קפריסין ויוון לאיטליה.
אודי אדירי מנכ"ל משרד האנרגיה:
"התחזית לסיום הנחת צינור
ה-East Med שאורכו 2,000 ק"מ היא 2024-2025
(צילום ארכיון-משרד האנרגיה) pic.twitter.com/tbzSuH4NZ0
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