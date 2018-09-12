بكل سرور... التحالف الدولي يعلن انضمام دولة جديدة لمحاربة "داعش"

دولة جديدة تنضم إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الذي تدعي أنه لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وبعض الدول).

© Sputnik . Mikhail Alaeddin طائرات أمريكية تقصف مواقعا في سوريا بقنابل فوسفورية

موسكو — سبوتنيك . انضمت جمهورية جزر فيجي إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وأعلن التحالف، في بيان له اليوم الأربعاء: "يسر التحالف الإعلان عن انضمام جمهورية جزر فيجي إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" لتصبح العضو التاسع والسبعين. وتتمتع فيجي بتاريخ يمتد على 40 عاما من المشاركة في جهود حفظ السلام الدولية، بما في ذلك في الشرق الأوسط".

وبدأ التحالف الدولي لمحاربة "داعش" (المحظور في روسيا) بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضرباته الجوية في العراق في آب/ أغسطس 2014، بعد أيام معدودة من بث التنظيم التكفيري فيديو مصور يظهر عملية إعدام المواطن الأمريكي الصحفي جيمس فولي ذبحا، وكان ذلك بعد مرور أقل من شهرين على إعلان البغدادي قيام ما يسمى "دولة الخلافة" وعاصمتها الموصل.

وقد بدأ التحالف الدولي ضرباته وعملياته العسكرية في سوريا في أيلول/ سبتمبر 2014 دون طلب رسمي من الحكومة الشرعية في دمشق.