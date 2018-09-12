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20:14 12 سبتمبر/ أيلول 2018
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    التيار الشمالي 2

    الأسلحة النووية الروسية و"التيار الشمالي2" على طاولة وزيري الطاقة الروسي والأمريكي

    © Sputnik . Sergey Guneev
    العالم
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    قالت وزارة الطاقة الأمريكية إن وزير الطاقة الأمريكي خلال زيارته إلى موسكو سيبحث "التيار الشمالي2" والهجمات الإلكترونية على شبكة الكهرباء الأمريكية والأسلحة النووية الروسية.

    وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك
    © Sputnik . Maxim Blinov
    نوفاك: روسيا والولايات المتحدة يجب أن يتعاونا لضمان أمن الطاقة في العالم
    واشنطن — سبوتنيك. أعلنت الناطقة باسم وزارة الطاقة الأمريكية، شايلين هاينز، اليوم الأربعاء، أن وزير الطاقة، ريك بيري، سيبحث خلال زيارته إلى موسكو "التيار الشمالي 2" والهجمات الإلكترونية على شبكة الكهرباء الأمريكية والأسلحة النووية الروسية.

    وقالت المتحدثة: "يعتزم بيري خلال زيارته بحث العديد من القضايا مع الزملاء الروس والشركاء الرئيسيين في المنطقة، بدءا من الاعتراض على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" ونهاية بالهجمات الإلكترونية على شبكة الكهرباء وأمن الأسلحة النووية الروسية".

    وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24" في إطار المنتدى الاقتصادي الشرقي "إن روسيا والولايات المتحدة هما أكبر القوى في مجال الطاقة، وبالطبع لضمان أمن الطاقة نحن بحاجة إلى التعاون".

    كما أعلن نوفاك، الاثنين الماضي، أنه سيلتقي بنظيره الأمريكي، ريك بيري، يوم 13 أيلول/ سبتمبر الجاري، في العاصمة موسكو، وسيبحث معه العقوبات المرتقبة على إيران ومسألة خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2".

    وقال الوزير الروسي للصحفيين: مواضيع اللقاء ستكون التعاون في مجال الطاقة، كفاءة الطاقة، وإعادة العلاقات في مجال حوار الطاقة. بالتأكيد سنتحدث عن الوضع في سوق النفط والغاز… وسنبحث إنشاء البنية التحتية للغاز، وعلى وجه الخصوص، خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2".

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