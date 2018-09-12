إيران تهاجم "الرباعي العربي" بعد بيان "شديد اللهجة"

رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، على البيان الصادر من اللجنة الرباعية لجامعة الدول العربية.

وأدان قاسمي إجراءات ونشاطات هذه اللجنة المعادية لإيران، واصفا إصدار مثل هذا البيان في الذكرى السنوية لحادثة الحادي عشر من سبتمبر، والتي كان بعض منفذيها من رعايا بعض هذه الدول، بأنها محاولة لإلصاق التهم وبذل المساعي لحرف الرأي العام الإقليمي والعالمي عن قيامهم بإشعال الحروب ودعمهم للإرهاب والعصابات الإرهابية على مدى عدة سنوات، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية.

ولفت المتحدث باسم الخارجية إلى "الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي على اليمن" مبينا أن "آثار ونتائج اعتدائه المدمر في اليمن خلق كارثة إنسانية لا مثيل لها خلال الفترة المعاصرة"، بحسب البيان.

وأكد أن "المعتدين ومن دون الاكتراث لمثل هذه الجرائم يصرون على ارتكابها استنادا لدعم بعض الدول الأجنبية وعدم اعتناء المنظمات والأوساط الدولية بحيث يقومون بتوسيع نطاق هذه الكارثة".

ولفت إلى أن "التهم والمزاعم في البيان ناتجة عن الوهم وسياسة التخويف من إيران التي تم إملاؤها على هذه الدول"، واصفا البيان الرباعي بأنه يفقتر للدلائل الملموسة.

وأوصى "هذه اللجنة بالرد الإيجابي على جهود ومبادرات الجمهورية الإسلامية لإجراء الحوار والتعاون الإقليمي بدلا من اتخاذ مثل هذه الأساليب والتوجهات العديمة الجدوى".

وكانت اللجنة الوزارية الرباعية العربية "السعودية ومصر والبحرين والإمارات"، أدانت ما سمته "استمرار التدخلات الإيرانية في الـشؤون الداخليـة للـدول العربية"، واستنكرت في ذات الوقت التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية.

© AFP 2018 / DESHAKALYAN CHOWDHURY الولايات المتحدة تهدد إيران برد "سريع وحاسم" في هذه الحالة

وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ "إزاء ما تقوم به إيران مـن تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية، بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية في بعض الدول العربية وما ينتج عن ذلك من فوضى وعدم استقرار في المنطقة تهدد الأمن القومي العربي، الأمر الذي يعيق الجهود الإقليمية والدولية لحل قـضايا وأزمات المنطقـة بالطرق السلمية وطالبتها بالكف عن ذلك".

كما أدانت اللجنة "مواصلة دعم إيران للأعمال الإرهابية والتخريبية في الدول العربية، بما في ذلك استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية من داخل الأراضي اليمنية على المملكة العربية السعودية".