ترامب يوقع مرسوما حول مسؤولية التدخل في الانتخابات الأمريكية

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مرسوما بشأن مسؤولية التدخل في الانتخابات.

© AP Photo / Alex Brandon ترامب يكشف عن أولوياته القصوى

واشنطن — سبوتنيك . وقال بولتون للصحفيين: "وقع الرئيس ترامب المرسوم وسيتم نشره قريبا".

وسوف ينص المرسوم على فرض عقوبات ضد مواطنين أجانب وشركات تشتبه وكالات الاستخبارات الأمريكية بتدخلهم في الانتخابات من خلال "الهجمات إلكترونية أو غير ذلك".

وأضاف بولتون "المرسوم لا يخص بلدان معينة، لأنه كما قلنا سابقا، تهديد الانتخابات يأتي من عدة مصادر"، مشيرا إلى أن العقوبات بسبب التدخل في الانتخابات الأمريكية، تضم نشر الدعاية والتضليل والعقوبات قد تشمل شخصيات وشركات وبلدان.

يذكر بأن المدعي الخاص المستقل مولر يقوم بالتحقيق بالتدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية، كما يقوم بالتحقيق بمسألة وجود علاقات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وروسيا.

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف وصف هذه الاتهامات بأنه لا أساس لها من الصحة.