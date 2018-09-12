يشبه دولة عربية... كاتب إسرائيلي يدعو إلى بديل للسلطة الفلسطينية

أجرت القناة العشرين الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء، حوارا مع المستشرق الإسرائيلي، مردخاي قيدار، قال فيه "إنه يجب إزالة أو إلغاء السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ونقيم بدلا منها إمارات (أو دويلات) في الخليل وأريحا وطولكرم ونابلس ورام الله".

© REUTERS / Mohamad Torokman الثانية العبرية: إغلاق "الأونروا" يهدد استقرار إسرائيل

وجاء تعليق الدكتور مردخاي قيدار، الباحث في شؤون العالم العربي بمركز بيجين السادات، التابع لجامعة بار إيلان ، على خلفية وقف المساعدات الأمريكية للشعب الفلسطيني، وإغلاق الممثلية الفلسطينية في واشنطن.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت تقليص 200 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية لمنظمة دعم وغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ثم أوقفت، تماما، أي دعم للوكالة، وبعدها صرحت نيكي هايلي، المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة، بأن عدد اللاجئين الفلسطينيين هو واحد إلى عشرة من العدد الذي تروجه "الأونروا".