لزيادة نشاطه ... الموساد يطلب زيادة ميزانيته

أفادت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم، الأربعاء، بأن جهاز الموساد طلب زيادة ميزانيته السنوية بملياري شيكل إسرائيلي، بهدف مواجهة التهديدات التي تتعرض لها إسرائيل، وبأن الجهاز أدار مباحثات مطولة مع وزارة المالية الإسرائيلية بهذا الخصوص، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن الموساد طلب زيادة مرتبات أو مخصصات الأفراد التابعين له، لزيادة نشاطه الخارجي، بدعوى اتساع رقعة التهديدات التي تطال بلاده في الخارج، والعمل على وقف هذه التهديدات أو العمليات الإرهابية قبل قيامها.

ونقلت القناة على لسان عضو الكنيست، موتي يوغاف، عن حزب "البيت اليهودي"، مدى احتياج جهاز الموساد لميزانية أكبر من تلك المخصصة له.