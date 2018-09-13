روسيا تسحب اعتراضها على التقرير المتعلق بكوريا الشمالية في الأمم المتحدة

أعلن المتحدث الصحفي باسم البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة فيودور سترجيجوفسكي، أن البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليس لها اعتراض بعد على تقرير مجموعة الخبراء المستقلة بشأن العقوبات على كوريا الشمالية.

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال سترجيجوفسكي: "في هذه المرحلة، لا نرى عقبات أمام توزيع التقرير في مجلس الأمن الدولي".

وأضاف السكرتير الصحفي: "أظهر الوضع بخصوص التقرير مرة أخرى أهمية التفاعل بين مجموعة الخبراء والدول الأعضاء".

يذكر أن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، كان قد أعلن في وقت سابق إن البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، منعت اعتماد تقرير اللجنة 1718 بالأمم المتحدة، التي تتولى المسائل المتعلقة بتنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية، بسبب خلافات حول محتوياته.

قال نيبينزيا: "عرقلنا تقرير اللجنة 1718 حول كوريا الشمالية، كوننا غير موافقين على بعض أحكام التقرير، وكيفية العمل عليه، لن أفصح عن الأحاكم الغير موافقين عليها، لأن التقرير لم ينشر بعد وما زال سريا ذات طابع خاص".

وتتولى اللجنة 1718 بالأمم المتحدة المسائل المتعلقة بتنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية.