باريس مهتمة بالتعاون مع موسكو لتعزيز الأمن في أوروبا

أعلنت السفيرة الفرنسية لدى روسيا سيلفي بيرمان، أن باريس مهتمة بالتعاون مع موسكو، كما هو الحال مع الشركاء الآخرين لتعزيز الأمن في أوروبا.

فلاديفوستوك- سبوتنيك. وقالت بيرمان، في اجتماع في إطار المنتدى الاقتصادي الشرقي- 2018 "إن فرنسا مهتمة بلا شك بتعزيز الشراكة مع روسيا" ، وأشارت إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صرح في وقت سابق، أن باريس تدعم تطوير هيكلية أمنية جديدة في أوروبا مع جميع الشركاء في القارة، بما في ذلك مع موسكو.

© Sputnik . Grigory Sysoev روسيا والكوريتان يناقشون التعاون الثلاثي على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي

وأضافت السفيرة "إن الاتحاد الأوروبي هو أحد أكبر المستثمرين في روسيا".

وأكدت بيرمان: "نحن نحتل المرتبة الثانية من حيث الاستثمار في روسيا في عام 2017 [ بين دول الاتحاد الأوروبي]. فرنسا هي أيضا واحدة من أكبر أرباب العمل في روسيا. إن التجارة بين روسيا وفرنسا تتسم بدرجة عالية من الديناميكية حيث ارتفع التبادل التجاري بنسبة 26 في المئة… ونعتزم مواصلة تطوير تعاوننا".