باريس تأمل أن يقبل بوتين الدعوة لزيارة فرنسا في نوفمبر

أعلنت السفيرة الفرنسية لدى روسيا سيلفي بيرمان، أنه في باريس يأملون، أن يقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الدعوة لزيارة فرنسا في تشرين الثاني/ نوفمبر

فلاديفوستوك- سبوتنيك. وقالت بيرمان، في اجتماع في إطار المنتدى الاقتصادي الشرقي- 2018 "إن فرنسا مهتمة بلا شك بتعزيز الشراكة مع روسيا" ، وأشارت إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صرح في وقت سابق، أن باريس تدعم تطوير هيكلية أمنية جديدة في أوروبا مع جميع الشركاء في القارة، بما في ذلك مع موسكو.

© Sputnik . Irina Kalashnikova باريس مهتمة بالتعاون مع موسكو لتعزيز الأمن في أوروبا

وأضافت السفيرة "إن الاتحاد الأوروبي هو أحد أكبر المستثمرين في روسيا".

وأكدت بيرمان:

نحن نحتل المرتبة الثانية من حيث الاستثمار في روسيا في عام 2017 [ بين دول الاتحاد الأوروبي]. فرنسا هي أيضا واحدة من أكبر أرباب العمل في روسيا. إن التجارة بين روسيا وفرنسا تتسم بدرجة عالية من الديناميكية حيث ارتفع التبادل التجاري بنسبة 26 في المئة… ونعتزم مواصلة تطوير تعاوننا.

ونظم المنتدى الاقتصادي الشرقي الرابع في مدينة فلاديفوستوك الروسية بالفترة، ما بين 11-13 أيلول/ سبتمبر، من هذا العام تحت عنوان " الشرق الأقصى، توسيع حدود الفرص" وتعتبر وكالة "روسيا سيغودنيا" الدولية شريكا إعلاميا رئيسا في المنتدى.