زعيمة ميانمار تقول إن بوسع صحفيي رويترز الطعن على الحكم بسجنهما

قالت أونغ سان سو كي زعيمة حكومة ميانمار اليوم الخميس إن صحفيي رويترز المسجونين يمكنهما الطعن على الحكم عليهما بالسجن سبع سنوات وإن سجنهما لا علاقة له بحرية التعبير.

وقالت خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في هانوي ردا على سؤال من مدير إحدى الجلسات "أتساءل عما إذا كان كثير من الناس قد قرأوا حقا ملخص الحكم الذي لا علاقة له بحرية التعبير على الإطلاق، إنه يتعلق بقانون الأسرار الرسمية".

© AP Photo / Richard Drew واشنطن تسعى للإفراج الفوري عن صحفيي "رويترز" المحتجزين في ميانمار

وأضافت "إذا كنا نؤمن بسيادة القانون، فإن لهما كل الحق في الطعن على الحكم وتوضيح سبب كونه جائرا"، بحسب رويترز.

وصدرت إدانات دولية لسجن صحفيي رويترز وا لون (32 عاما) وكياو سوي أو (28 عاما) بعد إدانتهما بانتهاك قانون الأسرار الرسمية.

كان الصحفيان يحققان في مقتل قرويين من أقلية الروهينغا المسلمة على أيدي قوات الأمن ومدنيين عندما ألقي القبض عليهما في ديسمبر/ كانون الأول. وقال الصحفيان إنهما لم يرتكبا أي جريمة.