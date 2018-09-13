زعيمة ميانمار تقول إن بوسع صحفيي رويترز الطعن على الحكم بسجنهما

وقالت خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في هانوي ردا على سؤال من مدير إحدى الجلسات "أتساءل عما إذا كان كثير من الناس قد قرأوا حقا ملخص الحكم الذي لا علاقة له بحرية التعبير على الإطلاق، إنه يتعلق بقانون الأسرار الرسمية".
وصدرت إدانات دولية لسجن صحفيي رويترز وا لون (32 عاما) وكياو سوي أو (28 عاما) بعد إدانتهما بانتهاك قانون الأسرار الرسمية.
كان الصحفيان يحققان في مقتل قرويين من أقلية الروهينغا المسلمة على أيدي قوات الأمن ومدنيين عندما ألقي القبض عليهما في ديسمبر/ كانون الأول. وقال الصحفيان إنهما لم يرتكبا أي جريمة.
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