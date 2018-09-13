محافظ إقليم بريموريه مستعد لاستقبال كيم جونغ أون في فلاديفوستوك

أعلن محافظ إقليم بريموريه بالوكالة، أندري تاراسينكو، في اجتماع في إطار المنتدى الاقتصادي الشرقي مع وزير الشؤون الاقتصادية الخارجية لجمهورية كوريا الشمالية كيم يونغ تشجي، إنه مستعد لاستقبال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في فلاديفوستوك.

فلاديفوستوك — سبوتنيك. وقال تاراسينكو "إنني سعيد، لأن زعيمكم وعد، بأن يكون في روسيا، ويسعدني استقباله في فلاديفوستوك".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي، أمس الأربعاء 12 أيلول/سبتمبر، عن استعداد السلطات الروسية لاستقبال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في أي وقت مناسب له.

© AP Photo / AP Video/KRT بوتين يدعو كيم جونغ أون إلى روسيا

وقال الرئيس الروسي: "نحن ندعوه. يمكن الحضور في أي وقت مناسب بالنسبة له".

كما أشار بوتين إلى أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب أظهر الشجاعة السياسية، عندما قرر إجراء محادثات مباشرة مع الزعيم الكوري الشمالي، قائلا: "دون أي تشكيك، دون أي سخرية، من تصرفات الرئيس ترامب، أعتقد أن نهجه مبتكر".

ونظم المنتدى الاقتصادي الشرقي الرابع في مدينة فلاديفوستوك الروسية بالفترة، ما بين 11-13 أيلول/ سبتمبر، من هذا العام تحت عنوان "الشرق الأقصى، توسيع حدود الفرص" وتعتبر وكالة "روسيا سيغودنيا" الدولية شريكا إعلاميا رئيسا في المنتدى.