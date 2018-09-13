بدافع الانتقام... سائق يدهس 55 شخصا في الصين

© Sputnik . Aleksei Nikolskiy موقف روسيا تجاه الصين أفضل منه لدى الغرب

ذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس 13 سبتمبر / أيلول، أن حكومة مدينة هينجيانغ في جنوب الصين، أفادت بأن 11 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 44 آخرون إثر حادث دهس.

واقتحمت سيارة ساحة مكتظة بالمارة فأدت إلى إصابة العشرات، ثم هاجم السائق المتواجدين بسكين ومجرفة، بحسب "رويترز"، التي أشارت إلى أن الدوافع وراء الحادث هي الانتقام من المجتمع بسبب إدانات جنائية سابقة.

وتقع المدينة بإقليم هونان، جنوبي الصين، وذكرت حكومتها، في بيان، أن الحادث وقع في منطقة ميشوي التابعة للمدينة، مساء أمس الأربعاء، مشيرة إلى أن السائق، الذي لم يتم توضيح ما إذا كان رجلا أم امرأة، قاد السيارة بمفرده ثم هاجم المارة بالمجرفة والسكين، التي كانت بحوزته.

وأوضحت السلطات في المدينة أن المهاجم متهم في قضايا جنائية سابقة، تشمل تجارة المخدرات والسرقة والاعتداء على آخرين، مشيرة إلى أنه تم اعتقاله.