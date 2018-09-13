أسهم أوروبا ترتفع بدعم محادثات تجارية جديدة وقبل قرارات بنوك مركزية

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، مع توخي المستثمرين الحذر قبل اجتماعي البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا المركزي، وصعدت أسهم شركات السيارات والتعدين الشديدة التأثر بالتجارة بدعم من أنباء عن محادثات جديدة بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة بحلول الساعة 07:22 بتوقيت غرينتش، فيما زاد المؤشر داكس الألماني 0.3 بالمئة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© REUTERS / STAFF أسهم أوروبا تصعد مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة

وصعد مؤشر قطاع التعدين 0.9 بالمئة ومؤشر قطاع السيارات 0.7 بالمئة، وهما أفضل القطاعات أداء، بعدما دعا مسؤولون أمريكيون الصين لإجراء محادثات تجارية جديدة لقيت ترحيبا من وزارة الخارجية الصينية.

ويترقب المستثمرون قرارات البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا المركزي، خصوصا أي تفاصيل عن خطط المركزي الأوروبي لخفض مشترياته من الأصول إلى النصف وأي تعليق من بنك إنجلترا عن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأدت الصفقات والنتائج إلى تحركات قوية لبعض الأسهم، حيث صعد بنك ناتيكسيس الفرنسي 4.9 بالمئة ليتصدر المؤشر ستوكس، بعدما قرر بيع أنشطة التمويل المتخصصة إلى شركته الأم بي.بي.سي.إي واستخدام جزء من الحصيلة البالغة 2.7 مليار يورو (3.1 مليار دولار) في عمليات استحواذ.

وهبط سهم روبيس لتوريد المكونات الكهربائية 14 بالمئة بعد إعلان الشركة عن أرباح مخيبة للآمال في النصف الأول