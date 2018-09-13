ألمانيا تبرم اتفاقية مع إيطاليا بشأن اللاجئين

أكد وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر، اليوم الخميس، أن بلاده بعد توقيع اتفاقيات لتسليم اللاجئين غير الشرعيين مع إسبانيا واليونان، توصلت إلى اتفاقية مماثلة مع إيطاليا.

برلين-سبوتنيك. وقال سيهوفر خلال مداخلة في البرلمان الألماني "بوندستاغ": "كما علمت، فإن الاتفاقية مع إيطاليا قد أبرمت".

ومن المقرر أن يوقع عليها وزيرا الداخلية لكلا البلدين، وأن ذلك سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة.

© REUTERS / Stringer السماح لمئات المهاجرين بدخول إيطاليا بعد تعهد دول أوروبية باستقبال لاجئين

وكانت برلين ومدريد أبرمتا اتفاقاً مماثلا، في آب/أغسطس، بشأن عودة اللاجئين المسجلين في إسبانيا من قبل في غضون 48 ساعة بعد وصولهم إلى الحدود الألمانية، وكذلك أبرم اتفاق مماثل مع اليونان.

وتجدر الإشارة إلى أن أوروبا تعيش حالياً أكبر أزمة هجرة منذ فترة الحرب العالمية الثانية.

وعلى الرغم من أن أعداد المهاجرين تراجعت كثيرا عن عام 2016، إلا أن القضية لا تزال تمثل تحديا كبيرا لأوروبا التي تكافح من أجل مواجهة تدفق المهاجرين.