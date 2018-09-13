بروفيسور أمريكي يتحدث عن عملية سرية مشتركة بين أمريكا والسعودية

وصف البروفيسور الأمريكي جيفري ساكس في مقابلة مع قناة МSNBC محاولة الولايات المتحدة والسعودية الإطاحة بالرئيس السوري، بشار الأسد بالخطأ الكبير.

ووفقا له، إن هذه كانت عملية سرية مشتركة بين الدولتين، لكنها تحولت إلى كارثة.

وقال ساكس: "إن هذا الخطأ حدث قبل 7 سنوات، عندما حاولت وكالة المخابرات المركزية والمملكة العربية السعودية الإطاحة بالأسد. ونتيجة لذلك حلت كارثة في الشرق الأوسط.

Professor @JeffDSachs on US intervention in Syria, April 2018:



“This was a US mistake that started 7 years ago. The CIA and Saudi Arabia together in covert operations tried to overthrow Assad. It was a disaster. What we should do now is get out and not risk a war with Russia.” pic.twitter.com/f13U7Qwi9j — Sarah Abdallah (@sahouraxo) September 12, 2018

ويعتقد البروفيسور أنه يتوجب على الولايات المتحدة الآن مغادرة سوريا وعدم المخاطرة بحرب محتملة مع روسيا.

وعلق السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، على كلمات البروفيسور قائلا: "هذا واضح لكل العالم، ولكن النخبة الحاكمة في الولايات المتحدة المكونة من مستنسخات ماكين، صماء وعمياء".

Редкий трезвый голос в США: профессор Джеффри Сакс заявил в эфире МSNBC, что усилия ЦРУ, совместно с Сауд.Аравией, с целью свержения Асада были ошибкой и обернулись катастрофой. Это очевидно почти всему миру, но правящая элита США, состоящая из клонов Маккейна, глуха и слепа. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 12, 2018

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة انخرطت في الحرب في سوريا في عام 2011 تحت ذريعة محاربة الإرهاب، ولكنها لم تفعل شيئا من أجل إيقاف الإرهابيين. فقط تدخل روسيا في عام 2016 غير الوضع. وبفضل الجيش الروسي تحررت كل سوريا تقريبا خلال عامين فقط.