تحرك كتائب عسكرية بالآلاف من الحرس الثوري... ماذا يجري في إيران

كشف مسؤولون عسكريون إيرانيون عن تحركات كتائب عسكرية بمشاركة آلاف الجنود، من الحرس الثوري، في محافظات مختلفة من البلاد.

وانطلقت في أرومية مركز محافظة أذربيجان شمال غربي إيران، اليوم الخميس، مناورات عسكرية لفيلق "شهداء أذربيجان الغربية".

وقال قائد الفيلق، العميد حبيب شهسواري، إن المناورات بدأت بالتجمع في ساحة "الإمام الخميني" في مدينة أرومية، ومن ثم انطلق المشاركون التعبويون إلى المعسكرات التدريبية في مختلف المجالات السياسية والعقيدية ومبادئ التكتيك والتكتيك المضاد والقتالي بصورة نظرية وعملية، وفق وكالة "فارس" الإيرانية.

© AP Photo / Hasan Sarbakhshian الحرس الثوري: نعرف من خطط للهجوم على القنصلية الإيرانية في البصرة

وأضاف أن المناورات تقام بشعار الوحدة والصمود والتقدم، وتشارك فيها غدا الجمعة 17 كتيبة من كتائب "بيت المقدس" في 17 مدينة بالمحافظة.

وأوضح العميد شهسواري أن المرحلة الثالثة والأخيرة من المناورات ستقام بعد نحو أسبوعين بتجمع لـ40 ألف تعبوي في إطار كتائب "بيت المقدس" في استاد "تختي" في أرومية.

وأكد أن "من أهداف هذه المناورات التي تجري في هذه المرحلة التاريخية الحساسة تعزيز الروح المعنوية للشعب في دعم الثورة والجمهورية الإسلامية وتيئيس العدو من الوصول إلى مآربه وتقوية الروح الدفاعية للتعبئة والتلاحم الوطني".

وفي سياق ذي صلة، أعلن قائد فيلق "صاحب الزمان" في محافظة أصفهان، العميد غلام رضا سليماني، عن بدء مناورات "الاقتدار العاشورائي" للتعبويين في المحافظة أمس الأربعاء، وفق وكالة "فارس" الإيرانية.

وأوضح العميد سليماني أن المناورات في محافظة أصفهان تجري بمشاركة 60 كتيبة من كتائب "بيت المقدس".

وقال إن المناورات في المدن تجري على حدة فيما تجري في مراكز المحافظات في البلاد بالتزامن معا خلال أسبوع الدفاع المقدس (يبدأ في 22 من سبتمبر/أيلول).

وأضاف العميد سليماني أن المناورات في أصفهان ستجري خلال الأسبوع المقدس بتجمع 30 ألفا من التعبويين.