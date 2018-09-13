القبض على أحد عناصر تنظيم "داعش" في مطار كييف

كييف — سبوتنيك. وقال جهاز حرس الحدود الأوكراني في بيان، اليوم الخميس 13 أيلول/سبتمبر، إنه أثناء تسجيل ركاب إحدى الرحلات، التي وصلت إلى مطار "بوريسبول"، تم إلقاء القبض على مواطن طاجيكي سبق وتم تسجيل اسمه في قاعدة المعلومات الخاصة بمنظمة الشرطة الدولية "إنتربول".



© AFP 2018 / AHMAD AL-RUBAYE العراق... الحشد الشعبي يحبط تسللا لـ"داعش" في محيط قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين

وأضاف جهاز حرس الحدود الأوكراني في بيانه أن المواطن الطاجيكي (لم يذكر اسمه) مطلوب من قبل أجهزة حماية القانون الطاجيكية بسبب أنشطة إرهابية. وقد أصبح معروفا أن مواطنا طاجيكيا وصل في عام 2016 إلى سوريا، حيث انضم إلى صفوف" داعش" الإرهابي. ثم حصل على دورة تدريب في معسكر لتدريب عناصر الإرهاب بل وأصبح بعد ذلك أحد أكثر أعضاء هذا التنظيم المتطرف نشاطا.ويذكر أن عناصر حرس الحدود في مطار "بوريسبول" قامت بتسليم المقبوض عليه لعناصر الشرطة الوطنية الأوكرانية.