روسيا تحقق أكبر نسبة صيد أسماك في 3 سنوات

أعلنت هيئة صيد الأسماك الفدرالية الروسية أن الصيادين الروس اصطادوا 3.7 مليون طن من السمك، منذ بداية العام حتى تاريخ 11 أيلول / سبتمبر، أي أكثر بـ5.7 في المائة من حجم إنتاج الفترة المماثلة لعام 2017.