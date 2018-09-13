العثور على جسم غامض في منطقة فقدان غواصة "سان خوان"

عثرت الشركة الأمريكية Ocean Infinity على جسم غامض طوله 55 مترا في منطقة البحث عن الغواصة الأرجنتينية "سان خوان" التي فقدت عام 2017.

وبحسب موقع Clarin، تم الإعلان عن الجسم بعد ثلاثة أيام من عمليات البحث. والآن ستدرس سلطات الدولة الجسم الذي عثر عليه.

ولا تصدق القوات البحرية الأرجنتينية أن الجسم الذي عثر عليه له علاقة بالغواصة المفقودة، وفقا للموقع.

وقال أقارب أفراد طاقم الغواصة: "لقد أبلغنا فريق من المختصين من شركة Ocean Infinity أنه يستمر في دراسة الجسم. لقد رأينا صور الجسم ويبلغ طوله حوالي 55 متر، ربما يكون تكوين جيولوجي، العمل مستمر للحصول على صور أوضح من المركبة المائية".

بالإضافة إلى ذلك، تم العثور في المنطقة ذاتها على سفينة غارقة على عمق 300 متر. وكذلك يتم دراستها، ولكن وفقا للمعلومات الأولية يختلف حجم السفينة عن حجم الغواصة المفقودة.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الأرجنتينية وقعت عقدا مع شركة أوشان انفينيتي من أجل البحث عن الغواصة المفقودة في أغسطس أب، وأفادت التقارير أن الشركة ستتقاضي المال مقابل خدماتها، فقط إذا عثرت على الغواصة. وشاركت أوشان انفنيتي من قبل في البحث عن الطائرة الماليزية MH370 في مارس آذار عام 2014، وأعلنت الشركة عن نهاية عملية البحث في مايو أيار.

ويذكر أنه انقطع الاتصال مع غواصة "سان خوان" يوم 15 نوفمبر تشرين الأول عام 2017 عندما كانت تنتقل من القاعدة البحرية في أوشوايا إلى مار ديل بلاتا. وأبلغت الغواصة عن حادث في أخر اتصال. وكان يوجد على متن الغواصة 44 شخصا، بما في ذلك أول امرأة- غواص أرجنتينة، إليانا ماريا كرافتشيك. وأخبر ممثلو البحرية عن حدوث انفجار واحد قد يكون له علاقة باختفاء "سان خوان".

وأبلغت البحرية الأرجنتينية أن عملية إنقاذ 44 شخصا من أفراد طاقم الغواصة "سان خوان" انتهت، ولكن عملية البحث عن الغواصة مستمرة بعد 15 يوما من اختفاء الغواصة.