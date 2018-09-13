أمريكا تفرض عقوبات على شركتين من روسيا والصين

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن العقوبات الجديدة تستهدف شركة "فولاسيس سيلفر ستار" في روسيا و"يانبيان سيلفرستار نتوورك تكنولوجي" ومقرها الصين.
وأضافت الوزارة أن العقوبات شملت أيضا مواطنا من كوريا الشمالية يدعى سونج هوا جونج، بحسب مانقلته "رويترز".
هذا وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد اتخذ قرارا، اليوم الخميس، بتمديد العقوبات ضد الأفراد والشركات الروسية لمدة نصف عام على خلفية "تقويض وحدة أراضي أوكرانيا".
وجاء في بيان المكتب الصحفي لمجلس الاتحاد الأوروبي أن "التدابير تتضمن تجميد الأصول وقيودا على السفر، وتشمل حاليا 155 شخصا و44 شركة".
وستكون العقوبات سارية حتى 15 آذار/ مارس من عام 2019.
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