أمريكا تفرض عقوبات على شركتين من روسيا والصين

فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات على شركتين إحداها روسية والأخرى صينية لدعمهما برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن العقوبات الجديدة تستهدف شركة "فولاسيس سيلفر ستار" في روسيا و"يانبيان سيلفرستار نتوورك تكنولوجي" ومقرها الصين.

وأضافت الوزارة أن العقوبات شملت أيضا مواطنا من كوريا الشمالية يدعى سونج هوا جونج، بحسب مانقلته "رويترز".

© Sputnik . Alexey Vitvitsky الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الفردية ضد روسيا لنصف عام

هذا وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد اتخذ قرارا، اليوم الخميس، بتمديد العقوبات ضد الأفراد والشركات الروسية لمدة نصف عام على خلفية "تقويض وحدة أراضي أوكرانيا".

وجاء في بيان المكتب الصحفي لمجلس الاتحاد الأوروبي أن "التدابير تتضمن تجميد الأصول وقيودا على السفر، وتشمل حاليا 155 شخصا و44 شركة".

وستكون العقوبات سارية حتى 15 آذار/ مارس من عام 2019.