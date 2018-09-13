تركيا تتفاوض مع أذربيجان للانتقال إلى العملة الوطنية في التجارة

باكو — سبوتنيك. نقلت وكالة "ترند" الأذربيجانية، عن أوزورال، قوله: "بدأت المفاوضات بشأن الانتقال إلى العملة الوطنية منذ بعض الوقت وهي مستمرة في الوقت الراهن، والمناقشات جارية، في هذه اللحظة، هناك مناقشات، ولا يزال من غير المعروف بعد متى سيتم استخدام العملة الوطنية في التبادل التجاري".

© AP Photo / Kayhan Ozer Presidential Press Service تركيا بصدد توقيع اتفاق مع قطر للتحرير الشامل للتجارة

وأضاف، أنه بعد الاتفاق على جميع القضايا، سيتم إجراء الحساب في التجارة ب الليرة التركية والمانات الأذربيجانية.

إلى ذلك، أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي دنيس مانتوروف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن شركات صناعة السيارات الروسية ستتحول مع تركيا لتوريد المكونات، في العملات الوطنية، وعدد من الشركات أعلنت مثل هذه الخطط. في نفس الوقت، في منتصف آب/ أغسطس، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن روسيا تسعى إلى استخدام العملات الوطنية في التجارة مع تركيا، ولكن هذا الموضوع يجب أن يتم تنفيذه بعناية.