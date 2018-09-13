المالية الأمريكية تنظر في إمكانية فرض عقوبات ضد شركة "سوخوي" الروسية

أعلن مساعد وزير المالية الأمريكية أن بلاده تنظر في إمكانية فرض عقوبات ضد شركة "سوخوي" الروسية.

© Sputnik . Maxim Blinov إيروفلوت تخطط لامتلاك 50 طائرة "سوخوي سوبرجيت 100"

واشنطن — سبوتنيك . أعلن مساعد وزير المالية الأمريكي، مارشال بيلينغسلي، أن الوزارة تنظر في إمكانية فرض عقوبات ضد شركة " سوخوي " الروسية.

وقال بيلينغسلي أمام مجلس النواب الأمريكي: "نحن ندرس شركة "سوخوي" طبعا نحن قلقون للغاية من أن طائرتها استخدمت في الهجمات الكيميائية على الأبرياء في سوريا".

يتبع…