شاهد... غانا تودع كوفي عنان في جنازة رسمية

وتوفي كوفي عنان، الحائز على جائزة نوبل للسلام، في مستشفى بسويسرا الشهر الماضي عن 80 عاما. وكانت زوجته الثانية ناني وأبناؤه أما وكوجو ونينا يتواجدون معه في أيامه الأخيرة، نقلا عن "رويترز".

© REUTERS / Valentin Flauraud ماذا قال كوفي عنان في آخر لقاء له

ونقل جثمانه إلى أكرا عاصمة غانا يوم الاثنين 10 سبتمبر/ أيلول بصحبة عائلته، ومنذ ذلك الحين، وضع نعشه الملفوف بعلم غانا في مبنى حكومي، ليتسنى للجمهور إلقاء نظرة الوداع عليه قبل تشييعه إلى مثواه الأخير.

وشارك العديد من الزعماء الأفارقة إلى جانب الأمين العام الحالي للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مراسم الجنازة.

© REUTERS / FRANCIS KOKOROKO كبار الشخصيات يقدمون احترامهم للأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي عنان، قبل جنازته الرسمية في أكرا