إيران تكشف عن سلاح جوي بإمكانيات كبيرة

أعلن رئيس واحة العلم والتكنولوجيا في محافظة أذربيجان الغربية (شمال غربي إيران) حسن حيدري، أن إحدى الشركات المشاركة في هذه الواحة تمكنت من تصميم وتصنيع طائرة ذكية، رباعية المراوح (كواد كوبتر)، تتزود بوقود البنزين وقادرة على التحليق لفترة طويلة.

© REUTERS / Carlos Barria مسؤول إيراني: أمريكا تحاول نشر "إيران فوبيا" لدفع العرب لشراء السلاح قال حيدري: "إن الطائرة ذكية، رباعية المراوح "كواد كوبتر" هذه قد تم تصميمها للتحليق لفترة طويلة، ويمكن استخدامها للمسافات الطويلة، ومن مهامها مراقبة الحدود والبحث والإغاثة والإنقاذ.

وأضاف، أن هذه الطائرة الذكية هي أول طائرة "كواد كوبتر" تعمل بوقود البنزين، وتحمل بطاريات للحالات الطارئة.

وأوضح حيدري، أن من إمكانيات هذه الطائرة الذكية؛ القدرة على التوجيه وتنفيذ المهام بصورة آلية تماما وشبه آلية ويدوية والقابلية على إرسال صور ومعلومات الطيران بصورة مباشرة (أونلاين) إلى المحطة الأرضية والتحليق في 12 وضعية تحليق مختلفة، والعودة إلى المحطة بصورة آلية تماما بالضغط فقط على زر واحد في الظروف الطارئة.