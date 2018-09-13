واشنطن فرضت عقوبات ضد 212 فردا وشركة مرتبطة بروسيا منذ 2017

ذكر تقرير مساعد وزير المالية الأمريكي، مارشال بيلينسلي، أن الوزارة فرضت عقوبات ضد 212 فردا وشركة روسية منذ كانون الثاني/يناير 2017.

واشنطن- سبوتنيك. وجاء في التقرير المنشور قبل جلسة الاستماع في مجلس النواب "منذ كانون الثاني/يناير 2017 فرضت وزارة المالية عقوبات ضد 212 فردا وشركة تربطهم علاقة بروسيا بسبب القيام بأعمال تقع تحت طائلة العقوبات".

© Sputnik . Alexey Vitvitsky الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الفردية ضد روسيا لنصف عام

وأضاف التقرير أن وزارة المالية الأمريكية فرضت عقوبات جديدة على شركتي شحن واحدة روسية مسجلة في مدينة فلاديفستوك الروسية وتدعى "فولازيا سيلفيستر" وأخرى صينية تدعى "ينباين سيلفيستر نيترورك تيكنلوجي"، فضلاً عن مواطن كوري شمالي يدعى ينع سونغ فا، وذلك في إطار العقوبات ضد البرنامج النووي الكوري الشمالي.

يذكر أن الولايات المتحدة أدرجت في وقت سابق، شركتين روسيتين و6 سفن على قائمة العقوبات المرتبطة بكوريا الشمالية، بالإضافة لإدراج مواطنين روسيين وشركتين روسية وسلوفاكية على قائمة العقوبات المرتبطة بالقرصنة. كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن واشنطن تعتزم تشديد العقوبات ضد روسيا إن لم تغير سلوكها.

وفي هذا السياق كان قد أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن سياسية الضغط الأمريكية بتوسيع العقوبات ضد روسيا، تظهر نتائج عكسية وتقود العلاقات بين البلدين إلى طريق مسدود.