الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز أدق تفاصيل علاقتها الجنسية بترامب في كتاب

وقالت ستورمي دانيالز (39 عاما) واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد لشبكة "إيه بي سي"، إن شركة "سانت مارتنز برس"، التابعة لـ "دار ماكميلان" للنشر، ستطرح كتابها "الكشف الكامل" "Full Disclosure" في الأسواق في يوم الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفقا لرويترز.

ونفى ترامب إقامة علاقة مع دانيالز.

وقالت دانيالز إنها كتبت عن عملها وعن مقاضاة ترامب، وتستهدف الدعوى القضائية التي أقامتها إبطال اتفاق لعدم إفشاء الأسرار، وقعت عليه قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016، ويلزمها بالصمت بشأن ما وصفتها بأنها علاقة "حميمية" جمعتها بترامب.

وزعمت في الدعوى، التي أقيمت في مارس/آذار في لوس أنجلوس، أن اتفاق عدم إفشاء الأسرار باطل، وأنها حرة في مناقشة علاقتها بترامب علنا، لأنه لم يوقع على الاتفاق قط.

وأقر، مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق لترامب بالذنب بتهمة انتهاك القانون الاتحادي بعد أن دفع لدانيالز 130 ألف دولار لعدم كشف معلومات ستضر بترامب.