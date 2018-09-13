صحيفة عبرية: الجيش الإسرائيلي ليس مستعدا للحرب ويعاني من ثغرات عميقة

قالت صحيفة عبرية، مساء اليوم، الخميس، إن الجيش الإسرائيلي ليس مستعدا للحرب القادمة، ويعاني من ثغرات عميقة بين أركانه.

نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء اليوم، الخميس، على لسان الجنرال احتياط، يتسحاق بريك، أن الجيش الإسرائيلي ليس مستعدا للحرب، وطالب بتشكيل لجنة خاصة لفحص مدى ملائمة جيش بلاده لأي مواجهة قريبة.

© AP Photo / Majdi Mohammed جنرال إسرائيلي سابق يكشف الثغرات العسكرية بجيش بلاده

وأفادت الصحيفة العبرية أن الجنرال يتسحاق بريك، مسؤول لجنة الشكاوى السابق بالحيش الإسرائيلي، قدم وثيقة أو ملف كامل لرئيس هيئة الأركان، الجنرال غادي آيزنكوت، ووزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان ، أكد من خلاله عدم استعداد الجيش الإسرائيلي لأي حروب قادمة.

وأوردت الصحيفة الإسرائيلية أن الجنرال بريك قدم ملفا جديدا يحتوي على العديد من القضايا المهمة، من بينها إقراره بوجود ثغرات عميقة في الجيش الإسرائيلي، من بينها عدم وجود كفاءات عسكرية، وعدم استعداد سلاح البر لأي عمليات عسكرية قادمة، وأزمة حادة في عدد الموظفين العاملين في الجيش الإسرائيلي.

وألمحت الصحيفة العبرية إلى وجود خلافات داخل الجيش الإسرائيلي حول تقرير الجنرال السابق، يتسحاق بريك، فعدد من الضباط الإسرائيليين أوضح أن تقرير الجنرال احتياط ليس ملزما، والبعض الآخر أوضح أن به معلومات مهمة يجب الأخذ بها.