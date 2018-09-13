ترامب: الولايات المتحدة "ليست تحت ضغط" لإبرام صفقة تجارة مع الصين

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، الخميس، إن الولايات المتحدة ليست تحت ضغط لإبرام صفقة تجارية مع الصين.

ووفقا لوكالة "رويترز". كتب ترامب في تغريدة على حسابه الشخصي على "تويتر": "لسنا تحت ضغط لإبرام صفقة مع الصين، هم تحت ضغط لإبرام صفقة معنا. أسواقنا ترتفع بقوة، أسواقهم تنهار. قريبا سنكسب المليارات من الرسوم الجمركية ونصنع المنتجات في الداخل. إذا كنا سنلتقي، فهل نتفق؟".

وجاء تصريح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد يوم من قول كبير مستشاريه الاقتصاديين، إن الإدارة دعت المسؤولين الصينيين لاستئناف المحادثات.