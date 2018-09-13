ترامب: الولايات المتحدة "ليست تحت ضغط" لإبرام صفقة تجارة مع الصين

ووفقا لوكالة "رويترز". كتب ترامب في تغريدة على حسابه الشخصي على "تويتر": "لسنا تحت ضغط لإبرام صفقة مع الصين، هم تحت ضغط لإبرام صفقة معنا. أسواقنا ترتفع بقوة، أسواقهم تنهار. قريبا سنكسب المليارات من الرسوم الجمركية ونصنع المنتجات في الداخل. إذا كنا سنلتقي، فهل نتفق؟".
وجاء تصريح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد يوم من قول كبير مستشاريه الاقتصاديين، إن الإدارة دعت المسؤولين الصينيين لاستئناف المحادثات.
The Wall Street Journal has it wrong, we are under no pressure to make a deal with China, they are under pressure to make a deal with us. Our markets are surging, theirs are collapsing. We will soon be taking in Billions in Tariffs & making products at home. If we meet, we meet?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٣ سبتمبر ٢٠١٨
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