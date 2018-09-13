أول تعليق جزائري على إقرار فرنسا باستخدام التعذيب خلال "حرب الجزائر"

وصف وزير المجاهدين الجزائري، اليوم، الخميس، اعتراف فرنسا بمسؤوليتها عن وفاة المناضل الفرنسي، موريس أودان، خلال "حرب الجزائر"، تحت التعذيب بأنه "خطوة إيجابية".

ووفقا للموقع الإلكتروني "بوابة الوسط". قال الوزير الطيب زيتوني، إن قرار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاعتراف بقتل، موريس أودان، المناضل من أجل القضية الجزائرية، هي "خطوة إيجابية يجب تثمينها".

