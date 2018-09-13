ناشطون بيئيون يرفعون دعوة قضائية في محكمة سويدية ضد مشروع "التيار الشمالي"

قدم ناشطون بيئيون سويديون من منظمة "كلين يرث" (الأرض النظيفة) دعوة قضائية إلى المحكمة السويدية العليا لوقف تنفيذ مشروع "التيار الشمالي".

بروكسل — سبوتنيك. وقال المحكمة لوكالة "سبوتنيك" "قبلنا القضية، وعادة يتم النظر في القضية خلال عام واحد".

© Sputnik . Mikhael Klimentyev بوتين: أوروبا بحاجة لمشروع التيار الشمالي-2

وتقول المنظمة إن المشروع يؤثر على الحياة البرية البحرية في بحر البلطيق، مع العلم أن هذه الدعوة الثانية التي ترفعها المنظمة ضد المشروع، مشيرا إلى أن السلطات السويدية والفنلندية أصدرت بالفعل ترخيصا لتنفيذ المشروع.

والجدير بالذكر، أن مشروع "التيار الشمالي 2" يفترض بناء خطي أنابيب لنقل الغاز بطاقة تمريرية 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

كما تبلغ كلفة المشروع ثمانية مليارات يورو، ومن المتوقع أن تصل إلى 9.5 مليار يورو. ويخطط لبناء خط الأنابيب "التيار الشمالي-2" بمحاذاة خط أنابيب "التيار الشمالي-1"، وتعارض عدة بلدان تنفيذ هذا المشروع، وعلى وجه الخصوص، أوكرانيا، التي تخشى خسارة عائداتها من عبور الغاز الروسي عبر أراضيها، فضلا عن الولايات المتحدة التي بدورها تضع خططا طموحة لتصدير غازها الطبيعي المسال إلى أوروبا.