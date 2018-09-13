إسرائيل تستضيف قمة ثلاثية لتدشين مشروع "ايست ميد" للغاز الطبيعي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على أن بلاده تركز على الاستثمار في مشاريع الطاقة وتطوير وإقامة خطوط أنابيب للغاز الطبيعي بين إسرائيل والدول المجاورة لها على ساحل البحر المتوسط ضمن مشروع "إيست ميد".