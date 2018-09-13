وزير الطاقة الأمريكي يهدد إيران بهذه الوسيلة

© AP Photo / Susan Walsh ترامب: الولايات المتحدة "ليست تحت ضغط" لإبرام صفقة تجارة مع الصين

وأضاف بيري إن سياسة طهران "غير مقبولة"، وأن "الإشارة واضحة للحكومة الإيرانية: إذا لم تستطع ولن تكون جزءا مسؤولا من المجتمع الدولي، فستكون هناك عقوبات عليكم، ستكون هناك عواقب".