زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب محافظة كرمانشاه غرب إيران

أعلن مركز رصد الزلازل التابع لمؤسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران، اليوم الخميس، أن زلزال بقوة بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، ضرب مدينة تازه أباد التابعة لمحافظة كرمانشاه ( غربي إيران).

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، أفاد مركز رصد الزلازل، أن الزلزال وقع في الساعة مساء اليوم الخميس، في عمق 8 كيلومترا من سطح الأرض.



© AFP 2018 / Richter magnitude scale زلزال قوته 5.5 درجة يضرب جنوب غربي زهدان في إيران

وأشارت الوكالة، إلى الزلزال وقع على بعد 14 كبلومترا من مدينة تازه أباد و33 كيلومترات من مدينة جوانرود و35 كيلومترا من كهوارة التابعة لمحافظة كرمانشاه

ولوأوضحت أن لم تصل أي معلومات عن حجم الأضرار والخسائر المحتملة الناجمة عن الزلزال حتى الآن.

وكان زلزال قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب، الجمعة 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، ضرب مدينة زهدان الإيرانية، وذلك وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع على بعد 200 كيلو متر جنوب غربي مدينة زهدان، وعلى عمق 26 كيلو مترا، بحسب وكالة "رويترز".

وأيضا هزة أرضية متوسطة ضربت محافظة أصفهان وسط إيران، يوم الثلاثاء أغسطس/ آب الماضي، أرسلت السلطات على أثرها 3 فرق طوارئ ومروحية إلى منطقة الزلزال لتقييم الأضرار المحتملة.