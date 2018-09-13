المغرب يدافع عن سياسته في محاربة الهجرة غير الشرعية

نواكشوط — سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي إن:" المغرب عازم ومصمم على محاربة الهجرة السرية ولن يتساهل في الموضوع"، وأضاف "المغرب استطاع خلال السنة الجارية، إحباط 54 ألف محاولة وعملية تهجير سري للمواطنين، نحو الديار اﻷوروبية".
وقال في ندوة صحافية مساء الخميس بعد انعقاد مجلس الحكومة:" نقوم بالتحري لتفكيك الشبكات المتاجرة في المخدرات والهجرة السرية لأن هناك التقاء بين هذه الشبكات، لم ننف وجود مغاربة ضمن المهاجرين السريين، كما أن المعطيات تؤكد وجود غير المغاربة في هذه الهجرة".
ويعد المغرب معبرا رئيسيا للمهاجرين الأفارقة نحو أوربا، ورغم المراقبة الأمنية تنطلق من السواحل المغربية على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط آلاف القوارب المطاطية التي تنقل مهاجرين الى أوربا.
وأكد المغرب مرارا أنه لن يقبل أن يتحمل العبء لوحده في محاربة الهجرة غير الشرعية، ودعا إلى تفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة، ونهج مقاربة تضامنية مع مختلف الدول المعنية لمعالجة إشكالية الهجرة غير الشرعية.
وتبنى المغرب منذ عام 2013 استراتيجية جديدة للهجرة واللجوء ذات أبعاد إنسانية وتضامنية، حيث تمت تسوية الوضعية القانونية لأكثر من 50 ألف مواطن أجنبي 90% منهم ينحدرون من دول إفريقية، وتم تنظيم عمليات الرجوع الطوعي للمهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم حيث بلغ عدد المستفيدين من برنامج العودة الطوعية، 22 ألف مهاجر.
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