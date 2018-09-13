رسالة جديدة من قطر بعد الكشف عن "مفاجأة أمريكية بدعم خليجي"

استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، مساء اليوم، الخميس، السفير القطري، محمد العمادي، بمقر الرئاسة، في مدينة رام الله.

ووفقا للموقع الإلكتروني "سما نيوز". نقل السفير العمادي للرئيس عباس رسالة شفهية من أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أكد فيها دعمه للجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، ووقوف قطر مع الشرعية الفلسطينية.

الشعب الفلسطيني



وثمن عباس موقف قطر الداعم للشعب الفلسطيني، من أجل استعادة حقوقه وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.وكانت مصادر سياسية أمريكية قد كشفت، اليوم، الخميس، عن "حيلة" جديدة من إدارة الرئيس، دونالد ترامب، بمشاركة دول خليجية وأوروبية لإجبار السلطة الفلسطينية، بقيادة الرئيس محمود عباس، على القبول بما يسمى "صفقة القرن".وقال موقع "جلوبس" الإلكتروني الإسرائيلي إن الولايات المتحدة الأمريكية اقترحت على السلطة الفلسطينية تقديم 5 مليارات دولار مقابل العودة لمائدة المفاوضات.

إنهاء الصراع

ذكر الموقع الإخباري العبري "جلوبس"، مساء اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اقترحت على السلطة الفلسطينية العودة لمائدة المفاوضات مع إسرائيل، وإنهاء الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، مقابل منحها 5 مليارات دولار.

وأكد الموقع الإسرائيلي أن مصادر سياسية أمريكية نقلت للموقع العبري نية ترامب تحويل 5 مليارات دولار للرئيس الفلسطيني، للعودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل، بعدما نجح طاقم المفاوضات الإسرائيلي، بقيادة صهر الرئيس ومستشاره الخاص، جاريد كوشنر، وجيسون غرينبلات، المبعوث الخاص للسلام في الشرق الأوسط، في إقناع ترامب بهذا الأمر.





دعم خليجي

© Sputnik . Sergei Guneev عباس يهدد إسرائيل ويتضمن الاتفاق الأخير لترامب، أو بحسب ما ذكرته المصادر الأمريكية للموقع الإخباري "جلوبس"، تلقي السلطة الفلسطينية 5 مليارات دولار أخرى من دول الخليج والاتحاد الأوروبي، بغرض تحسين الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، بما فيها قطاع غزة.

وأشار الموقع الإسرائيلي، وثيق الصلة بصحيفة "هاآرتس" العبرية، إلى أن إدارة ترامب قلصت الشهر الماضي 200 مليون دولار من مساعدات بلاده للسلطة الفلسطينية، ومن مساعدات وكالة دعم وغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وعشرات الملايين من الدولارات المخصصة للمستشفيات الفلسطينية شرقي مدينة القدس.