سقوط مصابين في انفجارات غاز بولاية ماساتشوستس الأمريكية

قال مسؤولون محليون إن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا وصدرت أوامر لمئات بمغادرة منازلهم بعد سلسلة انفجارات بلغ عددها 70 هزت ثلاث مناطق سكنية قرب بوسطن عاصمة ولاية ماساتشوستس الأمريكية يوم الخميس.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حية رجال إطفاء يكافحون حرائق في لورانس وآندوفر ونورث آندوفر على بعد حوالي 40 كيلومترا إلى الشمال من المدينة الأمريكية. واكتنف الظلام الشوارع حيث اضطرت السلطات لقطع الكهرباء وتعطيل خدمات الغاز في مسعى لوقف اندلاع مزيد من الحرائق، بحسب رويترز.

© Sputnik . Firas al-Ahmed انفجارات تعتبر الأقوى منذ بداية الأزمة السورية تخرج أردنيين من منازلهم

وقالت إدارة بلدة آندوفر في بيان إن ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم رجل إطفاء، أصيبوا في البلدة. وقالت المتحدثة باسم مستشفى لورانس العام جيل مكدونالد هالسي إن ستة أشخاص يجري علاجهم بالمستشفى. ولم يتضح على الفور ما إذا كان أحد من أولئك الذين يعالجون من آندوفر.

وذكرت شرطة ولاية ماساتشوستس أنها رصدت ما مجموعه 70 من الحرائق أو الانفجارات أو حالات انتشار رائحة غاز.

واستبعدت السلطات وجود أي دلائل تشير إلى شبهة أي عمل متعمد.

وذكرت إذاعة (دبليو.بي.زد نيوز) التي تعمل في بوسطن إن الانفجار الأول كان سببه ضغط زائد بأحد خطوط الغاز.

وقال متحدث باسم إدارة سلامة خطوط الأنابيب والمواد الخطرة بوزارة النقل الأمريكية إنها تنشر فريقا لدعم جهود الاستجابة للطوارئ بالولاية.