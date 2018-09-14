أنقرة تحصل على منظومات "إس-400" العام المقبل

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أن تركيا ستحصل على منظومات الدفاع الجوي "إس -400" في العام المقبل، بغض النظر عن الضغوطات المتكررة من الجانب الأمريكي.

موسكو — سبوتنيك. وقال بوريسوف للصحفيين: "أعتقد بأن شركة "ألماز-أنتي" خلال السنوات العشر المقبلة لن تواجه مشاكل من حيث الطلب، وليس فقط شركاؤنا التقليديون [لديهم طلب على المنتجات]، بل وكما تعلمون دول الناتو كذلك، تركيا بغض النظر عن كل التهديدات من قبل الولايات المتحدة، لا تتخلى عن هذا العقد، وستحصل على التقنيات وفقا للعقد المبرم في الموعد المحدد — في العام 2019".

© Sputnik . Sergei Malgavko تركيا تبدأ ببناء ساحة لمنظومة "إس-400" الروسية

يذكر أن روسيا وتركيا وقعتا اتفاقية قرض بشأن "إس-400" في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2017، وبموجبه ستشتري أنقرة بطاريتين من أنظمة الدفاع الجوي وستخدم من قبل الأتراك. كما اتفق الجانبان على التعاون التكنولوجي لتطوير إنتاج "إس-400" في تركيا. وانتقدت واشنطن وحلفاؤها من الناتو أنقرة بسبب هذه الصفقة مرارا.

وذكرت تقارير في وقت سابق أن الكونغرس الأمريكي يعتزم تعليق تسليم مقاتلات F-35 لتركيا بسبب خطط أنقرة الحصول على منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".