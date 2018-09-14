روسيا وفنلندا تخططان لإنشاء آلية بينهما للتعاون حول مسائل الهجرة

أعلنت وزارة الداخلية الفنلندية، اليوم الجمعة، أن ممثلي سلطات الهجرة في كل من روسيا وفنلندا، سيناقشون، اليوم في هلسنكي، إنشاء هيئات دائمة للتعاون بين البلدين في قضايا الهجرة.

هلسنكي-سبوتنيك. وقال مدير عام الهيئة الفنلندية للهجرة جورما فوريو: "تعزيز التعاون الآن أمر مهم جدا، لأن بعض قضايا الهجرة التي كانت تتحمل مسؤوليتها بعض الوكالات في روسيا،

تم تحويلها منذ فترة إلى وزارة الداخلية الروسية، الهدف هو أن تتواصل السلطات في كلا البلدين بانتظام لتبادل المعلومات".

© Sputnik . Sergei Guneev فنلندا تقرر إعادة فرض الرقابة على الحدود الداخلية بسبب القمة الروسية الأميركية

وجاء في بيان الوزارة أن وزيري داخلية كل من فنلندا وروسيا، يخططان لعقد لقاء وتوقيع بيان مشترك حول التعاون في تشرين الثاني / نوفمبر عام 2018.

ويشمل جدول الأعمال مواضيع حول الوضع الحالي لمنح اللجوء في فنلندا وروسيا، وهجرة اليد العاملة، وتسهيل وصول الطلاب للدراسة في فنلندا وروسيا، والتعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية.