جاويش أوغلو: أردوغان يبحث الملف السوري مع بوتين يوم الاثنين المقبل

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيبحث الملف السوري مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الاثنين المقبل.

أنطاكيا- سبوتنيك. وأوضح الوزير التركي: "سنواصل مباحثاتنا مع روسيا وإيران، وأردوغان سيجري مباحثات مع بوتين يوم الاثنين المقبل".

© AP Photo / Petros Karadjias تركيا: نعمل على التوصل لوقف إطلاق النار في إدلب السورية

وقال جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الباكستاني عزيز تشادوري في إسلام أباد: "نحن نرى أن الوضع في إدلب يسوء. ونحن نبذل جهودا لوقف الهجمات على المدنيين، كما أننا على اتصال وثيق بشأن هذه المسألة مع روسيا وإيران. في الآونة الأخيرة، نتواصل مع شركاء آخرين".

وتابع الوزير التركي: "سنواصل مباحثاتنا مع روسيا وإيران في الأيام المقبلة بخصوص إدلب، كما سيجري أردوغان لقاء آخر مع بوتين يوم الاثنين المقبل".