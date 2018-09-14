السفير القطري يصل إلى غزة بعد الكشف عن "مفاجأة أمريكية بدعم خليجي"

وصل العمادي إلى غزة برفقة نائبه، خالد الحردان، لافتتاح حزمة من مشاريع قطرية بينها مجمع قصر العدل، وافتتاح المرحلة الثانية من شارع صلاح الدين في منطقة القرارة.
رسالة شفهية
وكانت مصادر سياسية أمريكية قد كشفت، مساء أمس، الخميس، عن "حيلة" جديدة من إدارة الرئيس، دونالد ترامب، بمشاركة دول خليجية وأوروبية لإجبار السلطة الفلسطينية، بقيادة الرئيس محمود عباس، على القبول بما يسمى "صفقة القرن".
وقال موقع "جلوبس" الإلكتروني الإسرائيلي إن الولايات المتحدة الأمريكية اقترحت على السلطة الفلسطينية تقديم 5 مليارات دولار مقابل العودة لمائدة المفاوضات.
وأكد الموقع الإخباري العبري "جلوبس"، أمس، الخميس، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اقترحت على السلطة الفلسطينية العودة لمائدة المفاوضات مع إسرائيل، وإنهاء الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، مقابل منحها 5 مليارات دولار.
إغراء عباس
وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن مصادر سياسية أمريكية نقلت للموقع العبري نية ترامب تحويل 5 مليارات دولار للرئيس الفلسطيني، للعودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل، بعدما نجح طاقم المفاوضات الإسرائيلي، بقيادة صهر الرئيس ومستشاره الخاص، جاريد كوشنر، وجيسون غرينبلات، المبعوث الخاص للسلام في الشرق الأوسط، في إقناع ترامب بهذا الأمر.
وأشار الموقع الإسرائيلي، وثيق الصلة بصحيفة "هاآرتس" العبرية، إلى أن إدارة ترامب قلصت الشهر الماضي 200 مليون دولار من مساعدات بلاده للسلطة الفلسطينية، ومن مساعدات وكالة دعم وغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وعشرات الملايين من الدولارات المخصصة للمستشفيات الفلسطينية، شرقي مدينة القدس.
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